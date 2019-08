Controlli in un’armeria agrigentina, scatta il sequestro. Denunciato il titolare

Nell’ambito di servizi coordinati finalizzati alla prevenzione e repressione di reati in materia di detenzione di fuochi d’artificio, e materiale esplodente, durante un controllo effettuato presso un’armeria di Licata, i poliziotti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza, con l’ausilio di personale della locale Tenenza della Guardia di finanza, accertavano che il titolare deteneva, all’interno dell’esercizio in questione, materiale esplodente, nello specifico polvere da sparo, in palese eccedenza rispetto a quanto autorizzato nelle prescritte autorizzazioni.

Nello specifico, il medesimo, legalmente autorizzato per un quantitativo massimo di 20 Kg., ne deteneva in deposito più del doppio, per un quantitativo complessivo di 47 Kg., variamente confezionato, che veniva sottoposto a sequestro penale. Si accertava, inoltre, l’irregolare tenuta del prescritto registro di carico e scarico e la custodia di alcune armi da sparo senza la dovuta diligenza.

Per questi motivi il titolare dell’armeria è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per aver detenuto polvere da sparo in palese eccedenza rispetto a quanto autorizzato, e per irregolare tenuta del registro carico/scarico, e per omessa custodia di armi da sparo.