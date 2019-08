Uno dei dj più conosciuti a livello internazionale sceglie Agrigento per la clip musicale

Klingande, uno dei dj più conosciuti a livello internazionale ha scelto Agrigento, come location per la clip musicale del suo nuovo singolo in uscita a settembre. Da giorni una troupe francese sta girando, tra il centro storico e il litorale, le immagini destinate ad accompagnare il brano.

Una storia semplice del profondo sud con le attrici parigine Sabrina Ould Hammouda e Clara Botte per la regia di Pierre Davi. Il sindaco Lillo Firetto, grato per la scelta fatta dalla produzione francese, nelle ultime ore, ha voluto recarsi sul set per complimentarsi con la troupe.