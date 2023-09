Un colpo di pistola è stato esploso da una mano ignota all’indirizzo sportello anteriore sinistro dell’auto di un insegnante sessantenne. A pochi passi dal mezzo è stato ritrovato un bossolo di calibro 7,65. E’ accaduto, nel corso delle ore notturne, nel centro di Favara. La scoperta, l’indomani mattina, da parte dello stesso proprietario. Quando ha controllato il veicolo si è accorto del foro sulla carrozzeria provocato da un colpo d’arma da fuoco.

Quindi si è recato in caserma ed ha formalizzato una denuncia di danneggiamento a carico di ignoti. Sul posto si sono portati carabinieri della Tenenza di Favara, e quale primo passaggio, è stata notiziata la Procura della Repubblica di Agrigento. Un fascicolo è stato aperto per fare piena luce. Al momento non esiste alcun elemento, che possa aiutare i militari dell’Arma ad indirizzare le indagini nella direzione giusta.