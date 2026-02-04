Ha minacciato di morte e aggredito due poliziotti che erano intervenuti in seguito ad una segnalazione per una lite in famiglia. È successo ad Agrigento dove un ventottenne di nazionalità tunisina è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico ufficiale.

Due agenti delle Volanti sono rimasti feriti, per fortuna lievemente, ma comunque trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso.

Secondo la ricostruzione il ventottenne è andato in escandescenza non appena ha visto arrivare l’auto della polizia. Quindi ha minacciato gli uomini in divisa, nel tentativo di non farsi identificare, poi si sarebbe anche scagliato contro di loro. Prontamente è stato bloccato, portato in caserma e denunciato.

