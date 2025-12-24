Sequestri e sanzioni anche nell’Agrigentino. Sono state ben settantotto sanzioni amministrative per un totale di 116 mila euro e 56 sequestri penali per un totale di 112 tonnellate di prodotti ittici tra ristoranti, mercati, corrieri e ambulanti: il bilancio finale dei controlli effettuati nei giorni scorsi in tutte le province siciliane da parte della Capitaneria di porto – Guardia costiera nell’ambito dell’operazione nazionale “Fish net”, sulla filiera della pesca, cattura in mare e distribuzione finale.

Le verifiche sono state fatte anche in provincia di Agrigento. A Sciacca i militari della Capitaneria hanno ispezionato un deposito locale per verificare eventuali violazioni in materia di Haccp: in totale sono stati sequestrati 3 mila chili di prodotti ittici ed elevate sanzioni per 3 mila euro. Ad Aragona, è stato ispezionato il deposito di un grossista che aveva, tra le altre cose, 330 chili di prodotti giudicati non idonei al consumo alimentare. Per il titolare dell’attività 2 mila euro di multa.

