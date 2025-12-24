È stata ritrovata carbonizzata l’autovettura utilizzata come “ariete” per sfondare la saracinesca della tabaccheria di Corso Umberto a Canicattì. Si tratta di una Renault Laguna, rubata sempre a Canicattì. I cinque malviventi l’hanno abbandonata e data alle fiamme, in territorio di Racalmuto, in aperta campagna.

La carcassa annerita è stata posta sotto sequestro in attesa di essere sottoposta a rilievi tecnici. Ad indagare sono i poliziotti del Commissariato cittadino. La banda di ladri, dopo avere svuotato la cassa, ha portato via porta sigarette e Gratta&Vinci.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp