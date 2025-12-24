L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha intitolato il proprio Centro diurno disturbi cognitivi e demenze all’indimenticato psichiatra Pippo Provenzano, già direttore del Dipartimento di salute mentale di Asp e dell’Unità operativa complessa malattie psichiatriche, degenerative ed involutive Asp oggi guidata dalla dottoressa Liana Gucciardino.

La cerimonia di intitolazione, alla presenza del direttore sanitario Asp Raffaele Elia e del direttore del Dipartimento di salute mentale Leonardo Giordano, è avvenuta nell’ambito di una gioiosa festa natalizia alla quale hanno preso parte i professionisti del Centro, gli utenti e le loro famiglie.

Nel corso della giornata, tra canti e musiche, è stata anche accolta la generosa donazione di attrezzature ginniche per la palestra del servizio da parte della famiglia Mancuso.

