Sarebbe doloso l’incendio divampato nel pomeriggio di martedì nella palestra della scuola media “Don Milani” in via Pietro Nenni, a Palma di Montechiaro. Sono stati alcuni passanti, alla vista di una colonna di fumo fuoriuscire dalla struttura, a chiamare il 112.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato e la polizia locale. I vigili del fuoco hanno spento il rogo occupandosi anche della messa in sicurezza dell’area. La palestra risulta inagibile da diverso tempo. Al via le indagini per fare luce sull’accaduto.

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