Trovato alla guida di un’autovettura sotto gli effetti di bevande alcoliche. I carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, impegnati in un posto di controllo lungo la strada statale 115, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, un sessantenne di Favara. Aveva un tasso alcolemico di 0,85 gr/l. Per l’uomo è scattato anche il ritiro della patente di guida.