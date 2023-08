Nella suggestiva cornice della XXI Edizione del Blues & Wine Festival, l’organizzatore Joe Castellano ha trasmesso un messaggio di passione e determinazione, evidenziando come la musica abbia sempre trionfato sulle sfide. Con sentimenti di gratitudine e gioia, Castellano ha condiviso le sue riflessioni sull’evento che ha reso possibile un incontro trionfale tra la musica e le emozioni.

“Aver sempre garantito la vittoria della Musica… Nonostante spesso siamo stati costretti a combattere contro una burocrazia miope e delirante… in questa edizione e come sempre… ci siamo assicurati che La grande e vera musica prevalesse sopra ogni cosa!”: Parole piene di passione e determinazione che esprimono l’impegno costante nel superare gli ostacoli per portare avanti un festival che celebra la vera essenza della musica.

La “Grande Notte dell’Anima,” con la straordinaria presenza della Joe Castellano Band e dell’Earth Wind & Fire Experience, è stata una vera e propria celebrazione della musica e delle emozioni. L’atmosfera magica creata dalla cornice del La Spezia Jazz Festival ha reso l’evento ancora più speciale, unendo artisti e pubblico in un’armonia unica.

L’amicizia e la collaborazione artistica sono emerse come elementi fondamentali in questa edizione del festival. Joe Castellano ha evidenziato il piacere di riunirsi con vecchi amici e compagni musicali come Tim Owens, David Leach, Ben Dowling e gli altri membri degli Earth. L’esperienza condivisa di 24 spettacoli e 3 tour in Italia ha reso il festival ancora più significativo, sottolineando l’importanza di condividere la passione e l’amore per la musica con persone speciali.

In conclusione, Joe Castellano ha espresso la sua felicità nel contribuire a creare e preservare un momento così unico e indimenticabile. Con un cuore grato e colmo di emozioni, ha salutato il pubblico e gli artisti che hanno reso possibile il successo della XXI Edizione del Blues & Wine Festival. Un inno alla musica, all’amicizia e all’arte che resterà impresso nei cuori di tutti i presenti.

“La musica è il linguaggio universale che unisce le anime, e attraverso il Blues & Wine Festival, abbiamo dimostrato ancora una volta che essa trionfa su ogni difficoltà.” – Joe Castellano, Organizzatore del Blues & Wine Festival 2023.