Nel suggestivo scenario di Ferragosto, una comitiva di professionisti agrigentini ha trascorso una serata indimenticabile presso la rinomata cantina Baglio Caruana Cantina & Relais. Tra di loro, il proprietario della cantina, Roberto Caruana, ha accolto con entusiasmo l’avvocato Marco Patti, Giuseppe Cucchiara, Nino Mandrachia, il noto ortopedico specialista in ortopedia e traumatologia Giovanni Palmisciano, l’imprenditore, avvocato Giuseppe Accolla e Angelo Patti, accompagnati dalle loro rispettive consorti.

La serata è stata all’insegna dell’eccellenza enologica, con un avvincente tour tra le botti e l’acciaio della cantina, dove il gruppo ha avuto l’opportunità di apprezzare il processo di produzione dei pregiati vini di Caruana. L’atmosfera conviviale si è poi trasferita in un’invitante cena vegetariana, dove i sapori autentici hanno sposato alla perfezione le note dei vini locali.

Il Baglio Caruana Cantina & Relais, situato a soli 24 km da Agrigento e a breve distanza dalla celebre Scala dei Turchi, ha regalato ai partecipanti un’esperienza indimenticabile. A soli 3 km dalla struttura, è possibilite partecipare a tour guidati alla scoperta della suggestiva Riserva Naturale di Torre Salsa.

La cantina, nota per la produzione di vini biologici di alta qualità, non ha solo offerto un’esperienza culinaria di primo livello ma ha anche messo a disposizione dei presenti una piscina all’aperto fruibile tutto l’anno e una confortevole terrazza solarium, ideali per momenti di relax e svago.

In questo Ferragosto ricco di gusto e bellezza, la comitiva di professionisti agrigentini ha avuto l’opportunità di immergersi nell’arte della vinificazione locale e di godere di ogni comfort presso il Baglio Caruana Cantina & Relais, un luogo dove la passione per il vino si fonde armoniosamente con il relax e la natura.