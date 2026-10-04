Raffica di controlli della Polizia Locale di Agrigento nei luoghi della movida del centro cittadino. Gli agenti hanno passato al setaccio i locali di via Atenea, via Pirandello, Porta di Ponte e via Gioeni, concentrandosi sul rispetto dell’ordinanza sindacale emanata per limitare l’abuso di alcol e l’uso dei contenitori di vetro. Il bilancio dell’operazione notturna è di tre titolari sanzionati. Nel corso del servizio, gli agenti hanno scoperto anche una gravissima violazione ambientale in un’attività della periferia.

Sotto la lente d’ingrandimento della Polizia Locale è finita soprattutto l’osservanza dei divieti orari per la vendita di bevande. Le sanzioni hanno colpito tre diversi esercizi commerciali del centro. il provvedimento più pesante ha colpito un locale sorpreso a vendere bevande alcoliche da asporto in contenitori di vetro dopo la mezzanotte, in aperta violazione dell’ordinanza. Al titolare è stata elevata una sanzione da 4.000 euro.

Multe da 50 euro ciascuna per altri due esercizi commerciali, sorpresi a commercializzare bevande in vetro nella prima fascia oraria protetta, ovvero tra le 22:00 e la mezzanotte.

Le operazioni della Polizia Locale si sono poi estese oltre il perimetro del divertimento notturno per un controllo mirato alla tutela ambientale. Presso un’attività di rivendita di pneumatici, gli agenti hanno accertato una gestione totalmente irregolare delle procedure di smaltimento dei rifiuti speciali. Per l’attività commerciale è scattata una maxi-stangata amministrativa da 20.000 euro per illecito smaltimento di gomme e altre pesanti irregolarità.

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