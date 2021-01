Contributi a fondo perduto per investimenti in sicurezza, Cna Agrigento promuove bando Isi Inail destinato alle imprese

“E’ stato riaperto il bando ISI Inail per l’anno 2020/2021 finalizzato all’incentivazione delle imprese a realizzare interventi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. La CNA Provinciale di Agrigento, a seguito dell’esperienza maturata negli anni precedenti con l’approvazione di numerose pratiche e successiva erogazione del contributo, si impegna nuovamente a promuovere l’importante strumento come occasione unica per il miglioramento della sicurezza in ambito lavorativo o adottare modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Alla Sicilia è stata assegnato uno stanziamento che ammonta complessivamente a € 12.898.137,00.

I destinatari sono le imprese, anche individuali, con dipendenti, iscritte alla Camera di Commercio in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi (DURC); sono escluse quelle operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli. Gli interventi ammissibili riguardano: sostituzione di trattori agricoli/forestali e di macchine; acquisto di macchine dispositivi per sollevamento/abbassamento, traino, spinta, movimentazione di carichi; acquisto di scaffalature antisismiche in zone a classificazione sismica 1-2-3; bonifica di materiali contenenti amianto; acquisto o sostituzione di macchine o dispositivi per i settori della pesca e fabbricazione di mobili. E’ possibile presentare una sola domanda per una sola tipologia di progetto. L’ammontare erogabile è costituito da un contributo in conto capitale: per le micro e piccole imprese operanti settori della pesca e fabbricazione di mobili il contributo massimo erogabile è pari a 50.000 euro, e minimo pari a 2.000 euro nella misura del 65 %, mentre per tutte le altre il contributo massimo è pari a 130.000 euro, e minimo pari a 5.000 euro con una soglia massima pari a 130.000 euro, nella misura del 65%. Per le imprese fino a 50 dipendenti, che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a € 30.000 è possibile richiedere un’anticipazione fino al 50% sul contributo spettante. “La nostra struttura – affermano i vertici provinciali della CNA – valuterà singolarmente le proposte previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando. Entro il 26 febbraio 2021 l’Inail renderà nota la data di apertura della procedura telematica per la simulazione della domanda di partecipazione per il raggiungimento della soglia di ammissibilità pari a 120 punti. In caso di esito positivo – sottolineano il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto – il nostro personale procederà all’invio telematico della domanda (click day). Le istanze collocatesi in posizione utile nella graduatoria ammissibile potranno allora procedere alla realizzazione del progetto di investimento che curerà lo staff di esperti della CNA”. Gli interessati potranno rivolgersi nelle sedi territoriali della CNA o direttamente presso la sede provinciale di Agrigento, in via Piersanti Mattarella, 317. Info: 0922-595511-3519354748-email: cnaservizi@cnaagrigento.it