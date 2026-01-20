Il maltempo riscrive il calendario, ma non cancella il peso dell’andata. La gara di ritorno degli Ottavi di Coppa Italia Promozione tra AKRAGAS SLP e USD Gemini Calcio, inizialmente prevista per domani, è stata rinviata di comune accordo tra le due società a causa delle avverse e incerte condizioni meteorologiche che stanno interessando la provincia di Agrigento.

Il match verrà recuperato martedì 4 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 15:00, presso lo Stadio Nino Lo Bue di San Giovanni Gemini.

Nel frattempo, resta ben saldo il verdetto della gara di andata, che ha visto l’Akragas imporsi con un netto 4-1 al termine di una partita dai due volti. Avvio in salita per i biancazzurri, colpiti al 12’ dal vantaggio ospite firmato Stassi. Nella ripresa, però, la svolta: il pareggio arriva al 7’ con Tripoli, poi Cristian Llama fallisce un calcio di rigore colpendo il palo, prima di riscattarsi al 20’ con una conclusione dalla distanza che vale il sorpasso. Nel finale, tra 36’ e 42’, Gatto mette il sigillo con una doppietta che indirizza con decisione il discorso qualificazione.

Il rinvio concede ora qualche giorno in più di preparazione, ma non cambia la sostanza: il ritorno resta una trasferta insidiosa, su un campo che sa esaltarsi nelle grandi occasioni. L’Akragas ripartirà dal vantaggio costruito all’andata, con l’obiettivo di completare l’opera e staccare il pass per il turno successivo.

