Grande attesa ad Aragona per l’evento di presentazione ufficiale della squadra A.S.D. Aragona Calcio in vista della stagione 2024/2025. L’incontro, fissato per domenica 11 agosto alle ore 20:30 in Piazza Umberto, sarà un’occasione per invitare tutta la cittadinanza ad unirsi a questa serata speciale.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per conoscere i nuovi giocatori e lo staff tecnico, responsabile della preparazione e gestione della squadra, nonché per festeggiare insieme l’avvento di una nuova avventura calcistica.