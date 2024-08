Va in archivio la prima edizione della Pinetina Summer Cup. Un torneo intenso, ricco di spettacolo, che ha visto protagoniste 9 squadre, formate da ragazzi del 2006, 2007, 2008, con un fuori quota 2005 per squadra. La manifestazione, in concomitanza con i recenti Europei, è stata ribattezzata come “Pinetina Summer cup Europei edition”, e ogni squadra è stata rappresentante di una nazionale. L’evento si è sviluppato con un unico girone, e successivamente le fasi finali. Le prime due classificate (Olanda e Malta) hanno avuto accesso diretto alle semifinali, mentre la terza classificata (L’Italia) contro la sesta classificata (La Romania) e la quarta classificata (La Francia) contro la quinta classificata (La Spagna) hanno dato vita a dei quarti di semifinali avvincenti, che al termine delle gare di andata e ritorno hanno visto vincenti l’Italia e la Spagna.

Al termine delle semifinali di andata e ritorno, il 31 luglio è andata scena un’avvincente finale tra le prime della classe di questo torneo, Olanda e Malta. Una partita spettacolare, ricca di goal e spettacolo, che ha visto trionfare la squadra “Malta” con il punteggio di 7-2. Il torneo ha messo in mostra moltissimi talenti del calcio agrigentino, tra cui spiccano Cristian Cuffaro, numero 9 del Malta, capocannoniere del torneo con 29 reti e miglior giocatore, e Giuseppe Sciabica, che ha egregiamente difeso i pali dell’Italia.

“Un ringraziamento speciale va ai fratelli Bellavia, proprietari della struttura che hanno reso possibile l’evento, ai nostri sponsor che hanno finanziato con piacere l’iniziativa e ai direttori di gara Roberto Arnone, Aurelio Bono e Salvatore Fazio, per la massima correttezza e precisione durante tutto l’arco del torneo – si legge in una nota -. E un ringraziamento particolare ai ragazzi, organizzatori del torneo: Andrea Arnone, Giuseppe Palillo, Aureliano Stella, Federico Gentile, Riccardo Micciche e alla social media manager Sofia Arnone, per aver organizzato questo torneo che ha regalato alla città agrigentina un mese di divertimento all’insegna dei sani valori dello sport”.