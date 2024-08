La scorsa sera, sul palco di Piazza Matteotti, a Santa Margherita di Belice, si è tenuto l’evento dedicato all’Officina del Racconto nell’ambito del Premio Tomasi di Lampedusa, che ha visto al centro della scena gli studenti delle scuole secondarie di primo grado delle Terre Sicane. La serata è stata moderata da Nino Graziano e Licia Raimondi, i quali hanno intrattenuto una platea di circa 400 persone, alternandosi ad un totale di 13 studenti, che hanno proposto diversi brani incentrati sui ricordi d’infanzia.

Il primo posto è estato conquistato da Mario Cicio, di 13 anni, grazie ad un emozionante racconto ambientato nelle campagne di Adragna, selezionata da molti sambucesi come principale meta di villeggiatura. In seconda posizione sul podio, a pari merito, si sono classificate Ginetta Marino, di Santa Margherita di Belice, e Francesca Sclafani, di Sambuca di Sicilia. L’atmosfera dello spettacolo è stata arricchita dalle performance del Trio Note di Bellezza, che hanno interpretato dei brani iconici della musica internazionale.

Il palco ha accolto anche le coreografie degli allievi della scuola di danza Imperial Dance di Santa Margherita, assieme ai maestri Lidia Scalici e Davide Montalbano. Degne di nota le esibizioni dei giovani Edoard Cicio al pianoforte e Domenico di Giovanna alla chitarra. In chiusura la scrittrice Gabriella Vicari ha letto il componimento vincitore dell’Officina del Racconto.

Il primo cittadino di Santa Margherita, Gaspare Viola, ha espresso grande soddisfazione per lo spettacolo, considerandolo un evento prezioso per la formazione culturale dei giovani, e auspicando ad un suo futuro sviluppo e accrescimento. Sul palco anche il coordinatore del Premio Tomasi di Lampedusa, Matteo Raimondi, il quale si è occupato di sovrintendere l’evolversi dell’iniziativa scolastica; Deborah Ciaccio, assessore al turismo, e la dirigente scolastica Gabriella Scaturro.

Nella serata di oggi, invece, avrà luogo la cerimonia di assegnazione del Premio Letterario Internazionale Tomasi di Lampedusa allo scrittore Pierre Michon. Saranno presenti in veste di ospiti gli attori Alessio Vassallo e Lucia Sardo, oltre alla Women Orchestra, una realtà musicale che comprende più di tredici strumentiste. L’evento si terrà in Piazza Matteotti, dove saranno disponibili 1600 posti ad ingresso gratuito, garantendo le premesse per uno spettacolo di alto livello.