Rinvenuti 10 cani all’interno di un vecchio contenitore rinchiusi in una cisterna di 12 metri quadrati. A scoprirlo, a Sciacca, sono stati gli agenti della polizia municipale. Si tratta di otto cuccioli e due cani adulti.Il proprietario, un trentacinquenne saccense, è stato denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti di animali. I cani sono stati subito affidati a un rifugio convenzionato dove i veterinari li stanno adesso sottoponendo a tutti gli accertamenti e cure ritenuti necessari.

