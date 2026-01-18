L’Akragas pareggia a Noto 1-1, mentre il Priolo, vittorioso anche oggi in casa per 2-1 contro il Santa Croce, ha portato a 7 i punti di vantaggio sui biancazzurri a dieci giornate dalla fine del campionato. Certo, bisogna crederci fino alla fine, ma la compagine siracusana ad oggi non ha sbagliano una partita.
La rete del vantaggio dell’Akragas porta la firma di Tripoli all’8’ del primo tempo. Un gol che aveva illuso la squadra del presidente La Porta. Nella ripresa la rete di Rossitto al 72′, che è valso il pareggio dei netini.
Domenica prossima l’Akragas torna a giocare in casa contro la Sommatinese mentre il Priolo sarà ospite della Gymnica Scordia, terza forza del torneo.
