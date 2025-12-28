La Fortitudo soffre, accende il PalaMoncada e alla fine porta a casa una vittoria pesantissima. Contro una Bakery Piacenza mai doma, Agrigento vince 83-80 al termine di una partita vissuta costantemente sul filo dell’equilibrio, spaccata solo a tratti da fiammate offensive e ricucita fino all’ultimo possesso.

L’avvio è contratto, con Piacenza che prova a mettere la testa avanti (+5 dopo sei minuti), ma la risposta della Fortitudo Agrigento è immediata. L’ingresso di Chiarastella dopo cinque minuti e l’ottimo impatto di Grani, che inchioda dopo una splendida rollata, ridanno energia. Il primo parziale si chiude sul 14-15, con i biancazzurri pienamente in partita.

Nel secondo quarto regna l’equilibrio. Piacenza tenta più volte la fuga, ma Agrigento ricuce con pazienza, sfruttando anche il peso dei nove falli di squadra degli emiliani. È Orrego a firmare il sorpasso con una tripla, poi ancora lui trova il 28 pari dall’arco. Nel finale però la Fortitudo perde compattezza, rinuncia ad attaccare con continuità il ferro e Piacenza, guidata da Salvemini, va al riposo avanti 34-36, nonostante Chiarastella lasci letteralmente un dente sul parquet in uno scontro durissimo.

La ripresa cambia volto alla gara. Cagnardi riparte con Zampogna, Querci, Conti, Douvier e Grani e l’impatto è devastante: parziale immediato e timeout Piacenza sul 39-36 dopo appena un minuto. La Bakery però non crolla e risponde con un break pesante, impreziosito da una tripla siderale di Dore, tornando sotto 54-49. Il terzo periodo resta incandescente fino al 61-59, con Piacenza che chiude il quarto con 20 falli di squadra, unica vera arma per arginare i lunghi agrigentini.

L’ultimo quarto è un concentrato di emozioni. La Fortitudo prova la spallata decisiva con le triple di Conti e Querci (69-62), poi sale in cattedra Grani: stoppata, canestro in transizione e gioco da tre punti che fanno esplodere il PalaMoncada sul 71-62. È il momento migliore dei padroni di casa, che volano fino al 78-66, costringendo Salvemini all’ultimo timeout.

Ma Piacenza non molla. Un incredibile parziale di 0-12, chiuso dalla tripla di Bocconcelli, riapre tutto sull’81-80 a tre secondi dalla sirena. Cagnardi chiama timeout, disegna l’ultimo possesso e si affida all’esperienza: Douvier è glaciale dalla lunetta e firma l’83-80 finale.

Serata monumentale per Conti, che chiude con 32 punti ed è il vero faro offensivo di Agrigento. Una vittoria sofferta, sporca, ma pesantissima: di quelle che cementano il gruppo e infiammano una stagione. Al PalaMoncada, ancora una volta, la Fortitudo dimostra di saper vincere anche quando il cuore batte più forte del cronometro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp