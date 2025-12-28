È un passaggio politico e organizzativo che segna una fase nuova per Fratelli d’Italia in provincia di Agrigento. Dopo il congresso provinciale, l’insediamento del direttivo e la chiusura dei congressi cittadini, il presidente provinciale Adriano Barba ha completato il mosaico con la nomina dei responsabili dei dipartimenti provinciali, dando struttura e direzione a un partito che punta a radicarsi in maniera sempre più capillare sul territorio.

Trentasei aree tematiche che non nascono come scatole vuote, ma come luoghi di elaborazione politica, confronto e proposta. L’obiettivo è chiaro: affiancare il lavoro del direttivo provinciale e dei circoli cittadini con competenze specifiche, capaci di incidere sui temi che attraversano la vita quotidiana della provincia, dall’economia alla sanità, dalle infrastrutture al sociale, dal turismo all’ambiente.

Una scelta che punta su profili professionali riconoscibili, donne e uomini chiamati a tradurre in iniziativa politica i valori del movimento e a costruire risposte concrete nei rispettivi ambiti. Un’impostazione che guarda alla comunità prima ancora che all’organigramma, nel solco di un’idea di partito “presente”, organizzato e riconoscibile.

«Con queste nomine – è il messaggio politico che accompagna la decisione – Fratelli d’Italia rafforza la propria capacità di ascolto e di proposta, continuando a valorizzare e difendere i valori che sono alla base del nostro movimento e della nostra comunità di persone al servizio del territorio». Un’impostazione che richiama direttamente la linea indicata dalla leader nazionale e presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fondata su identità, responsabilità e radicamento.

I dipartimenti spaziano dalla valorizzazione del Made in Italy alle politiche europee, dall’impresa al lavoro, dalla sanità all’istruzione, fino alle grandi infrastrutture, alla giustizia, al welfare e alle politiche per il Mezzogiorno. Un ventaglio ampio, che fotografa le priorità di una provincia complessa e che affida a ciascun responsabile il compito di animare il dibattito, costruire proposte e fare sintesi politica.

Nel dettaglio, le deleghe vanno da Angelo Incardona per la valorizzazione dei prodotti tipici e del Made in Italy ad Antonio Carlino per le politiche europee, passando per Antonio Moscato all’Impresa Italia e Costantino Ciulla alla segreteria politica e amministrativa. Spazio anche a cultura, turismo, lavoro, famiglia, istruzione, università, ambiente, sanità e agricoltura, fino ai temi più sensibili come equità sociale, disabilità, pari opportunità, giustizia e legalità.

Un’organizzazione che guarda anche ai territori più fragili, con dipartimenti dedicati alle aree rurali, alle zone montane e ai centri storici, senza trascurare trasporti, portualità, politiche della navigazione e rapporti con il Terzo settore. Un assetto pensato per essere operativo, non solo rappresentativo.

Con queste nomine Fratelli d’Italia prova a fare un salto di qualità nella provincia di Agrigento, puntando su una struttura solida e riconoscibile. Un passaggio che prepara il partito alle prossime sfide politiche e amministrative, con l’ambizione di essere non soltanto forza di consenso, ma classe dirigente radicata e presente, dentro e fuori le istituzioni.

Di seguito l’elenco completo dei responsabili dei dipartimenti provinciali di Fratelli d’Italia:

Angelo Incardona – Valorizzazione prodotti tipici e Made in Italy Antonio Carlino – Politiche europee Antonio Moscato – Impresa Italia Costantino Ciulla – Segreteria politica e amministrativa Daniela Marchese Ragona – Cultura e tutela vittime di violenza Danila Sollazzo – Italiani nel mondo Deborah Ciaccio – Turismo Erika Sferrazza – Lavoro e crisi aziendali Fabrizio Crapanzano – Adesioni Flavia Contino – Famiglia e valori non negoziabili Francesco Pisano – Istruzione Gabriele Ciulla – Grafiche, locandine e supporto digitale Gabriele Navarra – Università Gaetano Cognata – Ambiente ed energia Gaetano Mancuso – Sanità Gaspare Marrone – Politiche per il Mezzogiorno Gerlando Nobile – Casa, grandi infrastrutture e lavori pubblici Gero Drago – Sport Gianfranco Bonacasa – Agricoltura Gioacchino Alfano – Organizzazione eventi Giovanna Ferraro – Montagna e zone disagiate Giuseppe Mauceri – Sviluppo delle aree rurali Giuseppe Montalbano – Professioni Giuseppe Sorce – Immigrazione Ignazio Gallo – Urbanistica Jessica Profumo – Politiche sociali Massimo Cordaro – Politiche previdenziali e tutela pensionati Rosalia Sgarito – Pari opportunità e politiche contro ogni forma di violenza Salvatore Acri – Valorizzazione dei centri storici Salvatore Broccio – Giustizia Salvatore Forte – Coordinamento enti locali e affari regionali – Segreteria provinciale FdI Salvatore Graci – Politiche della navigazione e portuali Sergio Burgio – Trasporti Simone Gramaglia – Politiche e rapporti con il Terzo settore Stefano Marrella – Equità sociale e disabilità Vincenzo Priolo – Giustizia e legalità

Un assetto che, nelle intenzioni del gruppo dirigente provinciale, punta a strutturare in modo capillare l’azione politica di Fratelli d’Italia, rafforzando il dialogo con i territori e preparando il partito alle prossime sfide amministrative e politiche.

