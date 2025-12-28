È stato catturato, nel corso di un’operazione in congiunta, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, dagli agenti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle e dal personale della squadra Mobile agrigentina, l’autore di una lunga serie di rapine e furti commessi nelle ultime settimane tra la città dei templi e l’abitato empedoclino. Si tratta di un 25enne di Agrigento, sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

Dopo le formalità di rito è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” in attesa della decisione del gip. Il giovane è stato bloccato mentre stava pianificando la fuga.

I poliziotti gli davano la caccia da alcuni giorni e lo hanno bloccato mentre si trovava a bordo di un furgone, risultato rubato, e utilizzato per compiere i colpi. Il 25enne avrebbe messo a segno tre rapine ai danni di madre e figlio tassista, due rapine ad altrettante anziane in viale Cannatello e al Villaggio Peruzzo e un furto ai danni di un bar – pasticceria di Porto Empedocle, dove aveva portato via la cassetta del registratore di cassa contenente circa 2.000 euro.

