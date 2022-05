Riqualificazione stadio Esseneto: un nuovo passo avanti

Il progetto va avanti dal 2017. A distanza di cinque anni da quando il percorso è iniziato, lo scorso mese di dicembre era arrivata in giunta comunale l’approvazione del primo stralcio del progetto di realizzazione dell’impianto di illuminazione allo stadio “Esseneto”, con contestuale abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico delle strutture. Adesso , il Comune di Agrigento ha pubblicato la determina con oggetto il pagamento al CONI dei diritti per l’acquisizione dei visti e dei pareri sul progetto di riqualificazione e di installazione del nuovo impianto di illuminazione dello stadio Esseneto. Va avanti, dunque, l’iter procedurale per dotare lo stadio agrigentino delle torri faro, requisito indispensabile che consentirebbe all’Akragas, di poter ambire alla partecipazione in categorie superiori. L’assessorato regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, qualche mese fa, aveva individuato le somme, da un’anticipazione dei fondi FSC 2021/2027, che potrebbero finanziare il progetto.