Il derby agrigentino CastrumFavara – Licata, valevole per la 3ª giornata del campionato di Serie D (girone I) è finito 1-1. Per la squadra favarese è stata un’altra beffa, essendo stata raggiunta al settimo minuto di recupero. Grande pubblico al “Bruccoleri”, ma nessun tifoso è arrivato da Licata, se non i parenti dei calciatori, per via del divieto di trasferta.

La CastrumFavara va subito in gol al 3’ con Fortunato. A metà del primo tempo è arrivata l’espulsione del difensore favarese Bubacarr Marong per un fallo di reazione, dopo aver subìto una brutta entrata da un giocatore licatese. Ci sono state diverse occasioni per la formazione di casa con Marchica e Tripoli, che ha anche recriminato un calcio di rigore per un vistoso atterramento su Schembari.

La prima frazione di gioco si è chiusa con un gol di vantaggio per i ragazzi di Antimo Iunco, ma con un uomo in meno. Nella ripresa si sono viste tante occasioni da rete dall’una e dall’altra parte. Nel finale è stato concesso un rigore al Licata per un presunto fallo di mano di Bellingardo. Dal dischetto ha calciato Minacori, ma Di Silvestro è stato bravo a respingere con il piede.

Quando la partita sembrava ormai finita, all’ultimo secondo di un minuto extra di recupero non concesso, lo stesso Minacori ha trovato il gol del pareggio.

Risultati serie D – girone I 3° giornata: Ragusa – Vigor Lamezia 1-1; thletic Club Palermo – Digiesse PraiaTortora 1-1; Castrum Favara – Licata 1-1; Enna – Milazzo 0-1; Sambiase – Modica 1-0; Nissa- Trapani 2-0; Reggina – Avola 4-0; Nuova Igea Virtus – Vibonese 4-3; Siracusa – Gela 2-1.

Classifica: Reggina 9, Nissa, Nuova Igea Virtus e Sambiase 7, Milazzo 6, Digiesse PraiaTortora 5, Vibonese, Castrum Favara e Athletic Club Palermo 4, Avola 3, Gela (-1), Ragusa, Vigor Lamezia e Licata 2, Modica 1, Siracusa (-7) e Enna 0, Trapani (-5) -5.

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