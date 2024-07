Una Alpine A110 da 300 cavalli nella colorazione bianco radiante consegnata ad Agrigento, primo esemplare nella provincia.

La più potente tra le proposte della casa fondata da Jean Rédélé, riportata recentemente a nuova vita dal gruppo Renault, è stata consegnata ad Agrigento. Prenotata e acquistata da remoto, la fiammante vettura, proveniente direttamente dall’Alpine Centre di Roma, è stata consegnata presso la concessionaria RNmotors Renault di Via Unità d’Italia di Agrigento. A consegnare le chiavi al cliente è stata Angela Velotti, Alpine Advisor, che sentiamo nell’intervista video.

“Siamo felicissimi di aver consegnato, in questa calda giornata di luglio ad Agrigento, una fantastica Alpine A110. Nello specifico, si tratta di una versione da 300 cavalli nella colorazione bianco radiante,” commenta Angela Velotti. “Grazie alla concessionaria RNmotors di Agrigento, questo sogno è diventato realtà per un cliente di qui. Io sono, advisor della concessionaria Car Lovers di Roma. Si tratta della prima vettura in questa provincia. In Sicilia sono presenti altre vetture, ma devo dire che i clienti hanno spesso preferito raggiungerci nella capitale per il ritiro della loro vettura. In questo caso, invece, abbiamo accontentato un cliente consegnandogli direttamente l’auto a casa sua.”

“Il cliente Alpine è sicuramente appassionato della storia del marchio e curioso di accaparrarsi una delle ultime innovazioni della casa, come la A110. In futuro, Alpine passerà all’elettrico: è stata da poco lanciata la versione A290, che sarà 100% elettrica. Però, per gli amanti del motore termico, la A110 garantisce quel piacere di guida e soprattutto la leggerezza. Con un peso di soli 1100 kg, è una macchina che offre un’esperienza di guida unica. È davvero un piacere vedere negli occhi dei clienti la gioia di tornare ad avere una vettura con una storia così importante. È fantastico poter scambiare idee con loro, sia con la mia generazione che con quella precedente.”