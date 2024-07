Il Consiglio comunale accoglie con sollievo il rimedio alla crisi idrica, con l’apertura dei pozzi comunali, ringraziando l’apposita Cabina di regia regionale e il Presidente Schifani, per il tempestivo intervento di concerto con Aica e l’Amministrazione comunale supportata da sua Eccellenza Il Prefetto di Agrigento. Consapevoli che non è la soluzione e che bisogna usare la massima prudenza nei consumi, vista la grande emergenza che continuiamo a vivere dovuta alla carenza d’acqua in generale e alla siccità. La nostra prudenza nell’affrontare il particolare argomento è dettata dal lungo disagio sopportato dalla cittadinanza e dalla drammaticità del momento. Favara avrà più acqua, seppure con notevole ritardo, su altre soluzioni si sta lavorando per uscire dall’emergenza. (si dissocia dal comunicato il Consigliere Cucchiara)