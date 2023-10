Per la prima volta, a distanza di oltre trent’anni, torna ad Agrigento, il congresso provinciale della Democrazia Cristiana; il primo a celebrarsi in Italia, del nuovo partito del segretario nazionale Totò Cuffaro.

Questa mattina, il via ai lavori presso il “Dioscuri Bay Palace” di San Leone, Dopo il congresso regionale svoltosi a Palermo, questa mattina, dopo le relazioni introduttive, si procederà all’elezione dell’Ufficio di presidenza e della segreteria provinciale alla presenza di tutto lo stato maggiore del partito; un partito che già annovera, secondo dati forniti dalla segreteria organizzativa, 8 mila tesserati di cui 1600 solo nell’agrigentino.

A livello provinciale la nuova Dc si presenta al congresso, forte di tre sindaci “effettivi” (quelli di Cianciana, Realmonte e Castrofilippo) e altri cinque primi cittadini in attesa di “dichiararsi” democristiani; cinque presidenti di Consigli Comunali, 122 consiglieri comunali e due deputati regionali entrambi dell’agrigentino, Carmelo Pace, presidente del Gruppo parlamentare Dc all’Ars e Serafina Marchetta, componente della Commissione V, Cultura, formazione e lavoro.

Il tema che la nuova Dc ha voluto dare al congresso di Agrigento è: “La politica che riprende ad essere protagonista nei partiti e nella società”. Sarà presente il vice presidente nazionale del partito, l’eurodeputato Francesca Donato, oltre naturalmente al segretario Cuffaro al presidente regionale del partito, l’ex deputato licatese Carmelo Pullara; il segretario regionale Stefano Cirillo e il commissario cittadino della nuova Dc, Maurizio Buggea.

Totò Cuffaro, dopo la “Festa dell’Amicizia” svoltasi per la prima volta con grande partecipazione di pubblico a Ribera, ha deciso che Agrigento apra la serie dei congressi provinciali che si terranno poi, via via, in tutte le altre città. Il refrain è quello del ritorno alla politica, la politica che riprende ad essere protagonista nei partiti e nella società nella consapevolezza che la nuova dc dev’essere all’insegna dei giovani e delle donne, ed essere un partito di liberi e forti. “Promettiamo una politica che diventi protagonista innanzitutto dentro i partiti – si legge nel manifesto – perché i partiti sono strumenti indispensabili che diventano realtà concreta se gli aderenti riflettono, ragionano si misurano ed eleggono gli organi. Perché un partito che non elegge i propri organi non è un vero partito”.

Dunque nella tarda mattinata di oggi il congresso eleggerà, probabilmente per acclamazione, chi guiderà il partito a livello provinciale per i prossimi mesi. Poi il via libera per le nomine nelle segreterie locali.

Per la cronaca, l’ultima volta che si celebrò il congresso provinciale Dc fu alla fine degli Anni ’80 quando venne eletto segretario provinciale Stefano “Nuccio” Cusumano con un mandato di quattro anni che comunque non terminò in quanto dimissionario per candidarsi alle elezioni nazionali. All’epoca subentrò Vincenzo Gino Alaimo che – come ricorda Libertino Sorce, “mente storica” della Dc agrigentina, essendo stato l’unico funzionario amministrativo, dipendente del partito dagli Anni Settanta in poi, fino all’ultimo, nella direzione provinciale – fu l’ultimo segretario di Agrigento. Ma non riuscì più a convocare il congresso provinciale. Poi come si sa, arrivò il periodo di “Mani pulite” e successivamente, nel 1994 la vecchia Democrazia Cristiana venne dichiarata sciolta dal Consiglio nazionale del partito (senza però una deliberazione a livello giuridico) e assorbita da un nuovo soggetto politico, il Partito popolare Italiano.

Adesso il progetto politico di Totò Cuffaro riparte da Agrigento per far rinascere quel partito che fu di De Gasperi e di don Sturzo.

LORENZO ROSSO