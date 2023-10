Continua senza sosta la “caccia” al coccodrillo avvistato nei giorni scorsi da un cacciatore nelle campagne di San Giovanni Gemini, precisamente in contrada “Mancuso”. Si useranno anche i droni dei carabinieri del nucleo Forestale per controllare dall’alto una vasta area. Un’attività di ricerca che si unisce alle indagini condotte dai militari dell’Arma per accertare se quello che viene sempre indicato come “un grosso animale simile ad un coccodrillo” possa essere sfuggito da un’abitazione privata o da un circo. Il sindaco di San Giovanni Gemini Dino Zimbardo ha firmato un’ordinanza comunale, con la quale stabilisce “Il divieto assoluto di recarsi in prossimità degli argini del torrente Mancuso”, zona in cui l’animale sarebbe stato avvistato, chiedendo inoltre ai cittadini di collaborare e avvisare immediatamente le autorità competenti, in caso di avvistamento.