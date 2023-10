Arriva nelle sale cinematografiche “Un weekend particolare”, commedia sentimentale per il grande schermo, con protagonisti Nancy Brilli ed Enzo Decaro, diretto da Gianni Ciuffini e interpretato tra gli altri, dall’agrigentino Riccardo Gaziano. Si tratta, in questo caso, di un vero e proprio“battesimo” cinematografico per il “Gaz” voce ufficiale di “Radio Vela”, da decenni conosciuto e particolarmente amato per le sue gag e i suoi programmi radiofonici.

Ambientato a Malta tra le strade del centro storico affollate di turisti e il vecchio “Hotel Chorinthia”, il film ha tutto per essere considerato un “cinepanettone” un po’ anticipatato rispetto ai tempi. Narra di Elena, (Nancy Brilli) graziosa proprietaria di una prestigiosa galleria d’arte, che decide di trascorrere un weekend sull’Isola dei Cavalieri, in occasione di un incontro di lavoro. Con lei c’è Bruno, giovane artista emergente, bello e simpatico, che ha in programma di esporre le sue opere nella galleria di Elena e che prova a circuire la donna in ogni modo. Quando Pierre, il portiere storico dell’ “Hotel Corinthia”, apprende della prenotazione della donna, ricorda con emozione il momento in cui, qualche anno prima, Elena e il suo compagno d’allora, Claudio, gli hanno salvato la vita. Decide così di invitare Claudio per lo stesso weekend, nella speranza di dare ai due l’occasione per ritrovarsi. Quando Elena vede Claudio, accompagnato dalla bellissima Annie, l’ennesima avventura, spinta dalla gelosia e dal desiderio di vendetta, decide di trasformare la vacanza di Claudio in un weekend a dir poco “particolare”.

In tutta questa vicenda a Riccardo Gaz è toccato fare il manager di due ragazzi influencer con i quali si ritrova in un resort maltese, dove una serie di circostanze lo porteranno ad incrociare Nancy Brilli nel ruolo della gallerista ed il suo ex Enzo Decaro.

Una commedia leggera prodotta da EnerOne e Dreamway con il contributo di Malta Film Commission. La pellicola sarà distribuita in novanta sale cinematografiche italiane da Draka Distribution e dovrebbe arrivare pure ad Agrigento.

“Sono lusingato per la possibilità che mi è stata data – dice Riccardo Gaz – e sono stato felice di aver condiviso il set con due grandi professionisti del cinema italiano come Nancy Brilli ed Enzo Decaro. Ringrazio Salvino Tirone, Giuseppe Capone e Gianni Ciuffini per avermi affidato questo ruolo”.

Nel cast anche Lucio Aiello, Jasmin Zangarelli, Florin Vitan, Pasquale Risiti e Daniel Formosa.

LORENZO ROSSO