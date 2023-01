Confsanità Agrigento: stato di agitazione del comparto dei medici della specialistica

In stato di agitazione il comparto dei medici della specialistica accreditata esterna del territorio. Si va verso un’assemblea generale intersindacale, indetta per il prossimo 4 febbraio a Caltanissetta , all’hotel San Michele. Le strutture di specialistica accreditata esterna, che con i propri ambulatori erogano prestazioni specialistiche, convocando l’incontro vogliono rappresentare “la preoccupazione per il prossimo incerto futuro lavorativo motivo per il quale s’intende dare voce al disagio in cui versa l’intero comparto. Sottoscrivendo totalmente l’appello intersindacale di categoria, il nostro auspicio – dichiara Antonella Danile, Presidente di Confsanità/Confcommercio Agrigento – è che si possa, al più presto, avere la possibilità di collaborare fattivamente con i vertici dell’Assessorato regionale alla sanità e sviluppare insieme il miglior programma possibile per tutti e in tutto il territorio regionale. La partecipazione all’Assemblea di sabato prossimo a Caltanissetta sarà un momento di confronto importantissimo e certi nell’interesse a partecipare di tanti colleghi si potranno concordare altre iniziative”.

Risolvere le criticità in cui versa la categoria, principalmente, attraverso l’avvio dei tavoli tecnici e superare ogni singola criticità in cui versa il comparto, questo è l’unico obbiettivo da raggiungere. Garantire prestazioni extra budget, così com’è stato fin ora, sarà impossibile per cui si rende necessario un cambio di tendenza. Confsanità Agrigento confida in un’immediata azione risolutiva per scongiurare ogni situazione che possa intaccare il diritto al lavoro e soprattutto il diritto alla salute.”