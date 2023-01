Campo scout del Masci agrigentino a S. Anna di Caltabellotta

Tra gli elementi che caratterizzano il metodo del MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) ve ne è uno particolarmente qualificante, perché direttamente connesso allo scautismo, ossia, “la vita all’aperto”. E per viverlo realmente e gustarlo fino in fondo, la zona Akragantina ha organizzato un momento comunitario: il campo invernale di S.Anna di Caltabellotta. Una tre giorni, il 27, 28 e 29 gennaio scorsi , nella struttura del Collegio di Maria del SS.mo Cuore di Gesù, a cui hanno preso parte a diverse unità delle Comunità di Agrigento, Licata, Menfi 2, Porto Empedocle e Ribera, guidati da don Angelo Brancato. Quest’ultimo, nel primo incontro dopo l’arrivo, attraverso una relazione, ha tracciato la figura dell’assistente ecclesiastico, elemento di elevato spessore per la vita spirituale della comunità nella quale opera (la “C” dell’acronimo, “Cattolici”, infatti, qualifica ed esplicita il credo religioso, divenendo prezioso il magistero della guida spirituale assegnata).

Al termine, dopo diversi interventi sull’argomento trattato, il magister Gaspare Bonfiglio, ha proceduto ad illustrare la “Carta di Comunità del Menfi 2”, documento che delinea -a termine di statuto- le peculiarità della comunità stessa , chiarendone le aspirazioni, gli obiettivi e le caratteristiche organizzative.

Con una cerimonia, si è poi proceduto a sottoscrivere l’atto comunitario, alla presenza di Padre Alessandro Di Fede Santangelo, Assistente di comunità e primo firmatario della Carta, dopo di lui, gli altri membri della bella Comunità del Menfi 2.

Enzo Baldacchino, Magister del Masci di Porto Empedocle e Consigliere del Presidente Nazionale, afferma: “Sono state giornate piene, vissute intensamente, attraverso escursioni, visite guidate, confronti e dibattiti su diversi argomenti, per crescere e migliorare. Essendo i partecipanti anche vecchi amici, non sono mancati i momenti di gioia ed allegria, inframmezzati da pranzi e cene preparati dai validi chef di cucina, Annella Patti Signorelli e Franco Spirio (quest’ultimo anche Coordinatore di zona).

L’ultimo giorno di campo, grande gioia e commozione in tutti i presenti, per l’arrivo dell’arcivescovo, mons. Alessandro Damiano che ha presieduto la Celebrazione Eucaristica, insieme a don Angelo Brancato ed al suo segretario don Matteo Mantisi.”