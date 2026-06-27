Il segretario della CGIL Agrigento Alfonso Buscemi si congratula con il presidente riconfermato all’unanimità: «Sviluppo, buona occupazione, legalità e diritti devono procedere insieme».

PALERMO – Dopo la riconferma all’unanimità di Vittorio Messina alla presidenza regionale di Confesercenti Sicilia, arrivano anche le congratulazioni della CGIL Agrigento. Il segretario generale Alfonso Buscemi ha rivolto un messaggio di auguri al presidente rieletto, sottolineando l’importanza del ruolo svolto dall’associazione nel rappresentare il tessuto delle piccole e medie imprese dell’Isola.

La conferma di Messina è arrivata nel corso dell’Assemblea elettiva di Confesercenti Sicilia, riunita a Villa Malfitano a Palermo, che ha provveduto anche all’elezione della nuova Presidenza regionale.

«Rivolgo a Vittorio Messina i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo mandato – dichiara Buscemi –. La riconferma unanime rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e della capacità di rappresentare le istanze delle piccole e medie imprese e del commercio, comparti che costituiscono un elemento fondamentale per la crescita economica, l’occupazione e la coesione sociale della nostra regione».

Il segretario della CGIL Agrigento evidenzia inoltre alcuni dei temi emersi durante l’assemblea, condividendo la necessità di rafforzare la competitività della Sicilia attraverso investimenti e infrastrutture.

«La CGIL – prosegue Buscemi – condivide la necessità di rafforzare le infrastrutture materiali e digitali della Sicilia, sostenere gli investimenti e creare condizioni favorevoli alla competitività del sistema produttivo regionale. Il riconoscimento europeo del principio di insularità rappresenta un’opportunità importante che dovrà tradursi in politiche concrete e risorse adeguate per superare gli storici divari che penalizzano cittadini, lavoratori e imprese siciliane».

Infine, il leader della CGIL Agrigento ribadisce la disponibilità al dialogo tra il mondo sindacale e quello delle imprese.

«Pur nel rispetto dei diversi ruoli – conclude Buscemi – riteniamo fondamentale mantenere aperto il confronto tra organizzazioni sindacali e rappresentanze del mondo produttivo, nella consapevolezza che sviluppo, buona occupazione, legalità e diritti debbano procedere insieme. A Vittorio Messina e a tutta Confesercenti Sicilia rivolgo l’augurio di un proficuo lavoro nell’interesse dell’intera comunità siciliana».

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