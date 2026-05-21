Si è svolta questa mattina la cerimonia di conferimento della “Cittadinanza Onoraria” al senatore Enrico La Loggia. L’incontro si è svolto presso la sala consiliare del Comune di Agrigento, alla presenza del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, dell’assessore comunale alla Polizia Locale Carmelo Cantone, del presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà e del prof. Enzo Di Natali. Numerosi i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa. Ad impreziosire il momento, l’esibizione di una classe del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento.

Nell’attestato di merito, firmato dal sindaco Miccichè, si legge: “La città di Agrigento conferisce la cittadinanza onoraria al Senatore Enrico La Loggia quale riconoscimento dell’alto profilo istituzionale, dell’impegno politico e del rilevante contributo offerto allo sviluppo dell’ordinamento della Repubblica e al rafforzamento delle autonomie territoriali”.

Nel corso della sua attività di Ministro della Repubblica, ha svolto un ruolo determinante nell’attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, promuovendo strumenti normativi fondamentali per il funzionamento delle Regioni e degli Enti locali, distinguendosi per visione istituzionale, competenza giuridica e attenzione alle esigenze dei territori. Particolarmente significativo è stato l’impegno a favore della Sicilia, contribuendo a indirizzare risorse e politiche di sviluppo con positive ricadute anche per la comunità agrigentina.

Nato ad Agrigento, città alla quale è sempre rimasto profondamente legato, il senatore La Loggia rappresenta un esempio di dedizione al servizio pubblico e di valorizzazione delle radici territoriali. “Un atto doveroso per il senatore Enrico La Loggia – dice il primo cittadino -, uomo che si è speso tantissimo per la nostra terra, figura di grandi doti politiche e soprattutto umane”.

“Le mie origini agrigentine – continua La Loggia -, che non ho mai dimenticato e delle quali vado fiero e orgoglioso, rappresentano un legame profondo che non si è mai dissolto. Grazie all’impegno del Prof. Di Natali e, soprattutto, del sindaco Miccichè, arriviamo oggi a questo riconoscimento, per il quale sono profondamente grato all’intera amministrazione comunale”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp