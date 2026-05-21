Un pirata della strada ha investito due sorelle pensionate di 75 e 70 anni, di Joppolo Giancaxio, che attraversavano sulle strisce pedonali, intorno alle 21.30 di mercoledì, in via Carnia a Milano. Una delle due, Alfonsa Curiale di 75 anni, è morta. L’altra, Filomena, è ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Il conducente dell’auto dopo l’incidente l’uomo ha provato a scappare.

Si tratta di un 38enne di Segrate, prima è scappato, poi si è costituito. È risultato positivo sia all’alcol test che al drug test, ed è stato arrestato. L’auto, una piccola Smart, viaggiava a velocità sostenuta quando ha centrato le due donne mentre attraversavano sulle strisce.

La vittima, Alfonsa, la sorella più grande, è finita sul parabrezza ed è poi stata sbalzata di 25 metri. Soccorsa d’urgenza e trasportata all’ospedale San Raffaele, è morta poco dopo. La sorella è finita invece in codice giallo al Niguarda. Dopo lo schianto l’auto investitrice è fuggita. Solo un’ora dopo, la madre del «pirata» ha contattato le forze dell’ordine.

Il figlio e la sua Smart incidentata sono stati ritrovati nel parcheggio di un supermercato in via Ornato, zona Niguarda. Il guidatore aveva un tasso alcolemico di 1,99, quasi quattro volte la soglia di 0,5. È risultato, inoltre, positivo alla cocaina.

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