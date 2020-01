Domani, sabato 1 febbraio, alle ore 11:45, all’interno della sala stampa dello stadio “Esseneto di Agrigento, si terrà la conferenza stampa dell’allenatore Totò Vullo e del portiere Sebastiano Paterniti.

Sarà presentata ai media la partita in trasferta contro la Sancataldese, in programma domenica 2 febbraio, alle ore 15, allo stadio “Valentino Mazzola”di San Cataldo e valida per la ventesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A.