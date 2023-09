Il Colonnello dei Carabinieri Vittorio Stingo lascia dopo tre anni l’incarico di Comandante provinciale dell’Arma per andare a Roma dove svolgerà un nuovo e più prestigioso incarico.

Confcommercio Agrigento desidera manifestare al Colonnello riconoscenza per tutto il lavoro svolto durante la sua permanenza ad Agrigento. “Colonnello Stingo, grazie! La nostra collettività ha visto in Lei un grande servitore dello Stato – dichiara Giuseppe Caruana, Presidente provinciale di Confcommercio Agrigento – che con competenza e disponibilità ha raggiunto importanti risultati per l’ordine e la sicurezza in tutto il territorio agrigentino, riuscendo sempre a coinvolgere la comunità agrogentina attorno alle sue iniziative, che in alcune occasioni ci hanno visto al vostro fianco.

Nel riconoscerle il merito del suo operato, Le siamo grati e lo saremo sempre per il buon segno che il suo lavoro ha lasciato – conclude Giuseppe Caruana – certi che è il sicuro auspicio per un prosieguo di carriera altrettanto proficua e piena di soddisfazioni.

Arrivederci Colonnello Stingo, ricordando il suo esempio tutti noi continueremo a lavorare nel solco tracciato della prossimità e del sano sviluppo del territorio ed imprenditoriale”.