L’Umana Reyer Venezia è Campione d’Italia Under 15 femminile 2023/24. La squadra si prende battendo Costa Masnaga. Una festa anche per il mondo del basket agrigentino visto che il coach è Michele Giovanatto, per sei stagioni nella Fortitudo Moncada dove ha ricoperto anche il ruolo di primo assistente di Devis Cagnardi.

“E’ stata una grandissima vittoria di squadra- dice Giovanatto- a coronare il lavoro che abbiamo fatto insieme durante tutto l’arco della stagione. Faccio i complimenti alle ragazze che hanno disputato un torneo di altissimo livello dimostrando tutto il loro talento ed entrando in campo sempre determinate ed aggressive con il giusto atteggiamento.”