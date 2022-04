Confasi Scuola Sicilia, in distribuzione i rilevatori di CO2

La Confasi Sicilia Comparto Scuola ha iniziato a consegnare i primi rilevatori di CO2 agli istituti che ne hanno fatto richiesta nell’ambito del progetto nazionale “Adotta una Scuola” promosso dalla Onlus “Orizzonti Futuri”. Il coordinatore nazionale della scuola Confasi Davide Lercara e il suo vice Francesco Tulone hanno effettuato la prima consegna presso il Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà”. Grazie all’impegno della Dirigente Daniela Crimi 16 aule del suo Istituto, nelle quali sono presenti soggetti fragili, saranno dotate dei rilevatori di CO2. Il progetto “Adotta una Scuola” si è alimentato grazie alle donazioni del 5xmille. L’iniziativa sostenuta in Sicilia a suo tempo dall’ex assessore regionale alla Pubblica Istruzione Lagalla, si è potuta realizzare oggi grazie all’impegno attivo di Confasi, sindacato sempre attento ai problemi della salute nel mondo della scuola. A tal proposito soddisfazione è stata espressa da Davide Lercara, il quale ha sottolineato come “ ognuno in questa occasione ha fatto la sua parte, l’amministrazione regionale da un canto e il sindacato dall’altro, insieme per gli interessi della collettività scolastica”.