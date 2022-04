Covid in provincia di Agrigento, registrati 422 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma registrati altri 422 nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 1.477 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 90.817 (1 marzo 2020 – 28 aprile 2022). In totale i guariti sono 82.305. Gli attuali positivi sono 7.982, di cui 7.937 in isolamento domiciliare, e 45 ricoverati in ospedale. Salgono a 4 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 14 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 25 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, uno in un ospedale fuori provincia, e uno nella struttura lowcare di Sciacca. Complessivamente 531 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 397.813 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 28 aprile 2022 sono 1.091.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 28 aprile: Agrigento 12.205 (1.091 attuali contagiati, 11.063 guariti e 51 deceduti); Alessandria della Rocca 427 (23 attuali contagiati, 403 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.684 (243 attuali contagiati, 1.434 guariti e 7 deceduti); Bivona 618 (86 attuali contagiati, 531 guariti e 1 deceduto); Burgio 411 (58 attuali contagiati, 350 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 294 (15 attuali contagiati, 276 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 541 (34 attuali contagiati, 501 guariti, e 6 deceduti); Camastra 493 (41 attuali contagiati, 446 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.386 (99 attuali contagiati, 1.284 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.289 (176 attuali contagiati, 2.094 guariti, e 19 deceduti); Canicattì 9.042 (668 attuali contagiati, 8.318 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.603 (158 attuali contagiati, 1.438 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 674 (54 attuali contagiati, 614 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 667 (55 attuali contagiati, 608 guariti e 4 deceduti); Cianciana 670 (39 attuali contagiati, 625 guariti e 6 deceduti); Comitini 196 (11 attuali contagiati, e 185 guariti); Favara 8.712 (901 attuali contagiati, 7.780 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.074 (62 attuali contagiati, 1.009 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 268 (32 attuali contagiati, 235 guariti e 1 deceduto); Licata 7.175 (771 attuali contagiati, 6.365 guariti, 39 deceduti); Lucca Sicula 278 (20 attuali contagiati, 257 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.152 (241 attuali contagiati, 1.895 guariti e 16 deceduti); Montallegro 532 ( 50 attuali contagiati, 475 guariti e 7 deceduti); Montevago 409 (50 attuali contagiati, 357 guariti e 2 deceduti); Naro 1.341 (89 attuali contagiati, 1.239 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.537 (249 attuali contagiati, 5.251 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.679 (320 attuali contagiati, 3.342 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.716 (151 attuali contagiati, 1.560 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.706 (240 attuali contagiati, 2.448 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.463 (113 attuali contagiati, 2.336 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.045 (86 attuali contagiati, 955 guariti e 4 deceduti); Ribera 4.070 (211 attuali contagiati, 3.827 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 736 (127 attuali contagiati, 582 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 617 (115 attuali contagiati, 492 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.585 (124 attuali contagiati, 1.455 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 287 (58 attuali contagiati, 228 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 412 (45 attuali contagiati, 366 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.151 (93 attuali contagiati,1.048 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 640 (63 attuali contagiati, 574 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.053 (783 attuali contagiati, 6.224 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.179 (88 attuali contagiati, 1.084 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 250 (38 attuali contagiati, 211 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.