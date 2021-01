Assicurazioni auto: è boom di ricerche sul web

Gli utenti alla ricerca della miglior soluzione per l’assicurazione auto si rivolgono sempre più spesso al web.

Attualmente, infatti, è possibile sfruttare i portali online che analizzano e recensiscono le assicurazioni e che aiutano ad individuare la polizza che sia in grado di offrire tutti i servizi di cui si ha bisogno ad un prezzo il più possibile conveniente.

Analizzando i dati, è possibile notare come le risorse della rete vengano sfruttate anche per interagire direttamente con le compagnie assicurative: negli ultimi anni, infatti, si è registrato un netto aumento delle richieste di preventivi online da parte di utenti interessati a conoscere i prezzi delle assicurazioni auto.

Per quello che riguarda nello specifico le sottoscrizioni, invece, dopo alcuni mesi caratterizzati da una contrazione delle richieste, il settore ha dimostrato degli importanti segnali di ripresa ed è tornato a crescere. Naturalmente, un importante fattore di cui è necessario tenere conto al momento di scegliere l’assicurazione auto più adatta alle proprie necessità è la classe di merito.

RC auto e classe di merito: come funziona?

Conoscere la propria classe di merito è utile perché a ciascuna di queste è associato un determinato coefficiente che servirà per stabilire il premio assicurativo. Sempre più utenti, quindi, si preoccupano di calcolare la classe di merito anticipatamente, per non farsi cogliere impreparati sull’entità della spesa al momento della stipula dell’assicurazione auto.

Facendo riferimento alla legge 990/1969, si possono individuare ben diciotto classi di merito. La classe di merito più alta è quella a cui vengono assegnati i guidatori più virtuosi, mentre scendendo verso la diciottesima classe di passa alle categorie di guidatori meno virtuosi.

Quando si stipula una nuova assicurazione si può chiedere di mantenere la propria classe di merito, oppure di ricominciare dall’inizio. Nel secondo caso si partirà dalla classe numero quattordici, per poi salire o scendere nel corso degli anni in base al comportamento tenuto alla guida, al numero di infrazioni e soprattutto di incidenti in cui si è stati coinvolti.

Perché cercare un’assicurazione auto online?

L’aumento delle richieste di preventivi online per le assicurazioni auto è spiegato dai tanti vantaggi che si possono ottenere effettuando sia la ricerca che la stipula della polizza in rete.

Per quanto riguarda la ricerca, i portali di approfondimento hanno reso molto più rapido il processo di ricerca delle migliori soluzioni assicurative disponibili sul mercato. Bastano infatti pochi minuti per avere un quadro completo delle principali compagnie assicurative e di tutte le loro proposte.

Per alcuni utenti è sufficiente una polizza di base, per altri invece è necessario che la compagnia assicurativa proponga anche dei servizi aggiuntivi da aggiungere alla polizza per avere una copertura completa.

L’obiettivo dei siti specializzati è quello di fornire una panoramica completa sul tema, anche attraverso interessanti approfondimenti, a chiunque ne abbia necessità, che si tratti di privati con specifiche necessità individuali o familiari, o di imprese, per cui la scelta della giusta assicurazione è fondamentale per ottimizzare le spese legate alla flotta aziendale.

Recarsi in una filiale di una compagnia assicurativa e stipulare l’assicurazione senza le giuste conoscenze in materia fa correre il rischio di pagare di più per un servizio che si sarebbe potuto ottenere ad un costo nettamente inferiore, senza per questo dover rinunciare alla sicurezza della copertura assicurativa o ai servizi aggiuntivi richiesti.