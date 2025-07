Maxi rissa tra due numerosi gruppi di ragazzi, quasi tutti minorenni, nella notte tra sabato e domenica, dalle parti di piazza Progresso a Raffadali. Nella baruffa un trentaseienne di Raffadali è rimasto ferito. L’uomo, secondo il racconto fornito alle forze dell’ordine, nel tentativo di separare i più esagitati sarebbe stato aggredito e colpito al volto con alcuni cazzotti.

È stato l’unico ad essere stato trovato sul posto dai carabinieri del nucleo Radiomobile e dai poliziotti della sezione Volanti che, raccolto la segnalazione arrivata al 112, sono accorsi per scongiurare il peggio. I partecipanti alla zuffa, sono scappati a gambe levate, non appena hanno sentito il suono delle sirene. Cosa abbia innescato la maxi rissa non è chiaro.

Sarebbero stati almeno una ventina di ragazzi a picchiarsi. Sono volati pugni, calci e schiaffi. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare i partecipanti e uno dei primi passaggi, è stata la verifica di eventuali impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

