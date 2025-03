Qualcuno, utilizzando probabilmente un trapano, ha bucato la condotta idrica per il trasferimento dell’acqua per l’irrigazione nei territorio di Ribera e Cattolica Eraclea. Il danneggiamento è avvenuto al Consorzio di bonifica Agrigento 3, in località Strasatti.

Proprio in quella zona, poche ore prima, gli operai erano intervenuti per lavori di ordinaria manutenzione. A fare la scoperta è stato uno dei dipendenti del Consorzio. Al via le indagini dei carabinieri della Tenenza di Ribera. Il danno ammonterebbe a circa mille euro.

