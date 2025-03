Il giorno dopo le dimissioni del direttore generale di Agrigento 2025, Roberto Albergoni, la presidente della Fondazione, Maria Teresa Cucinotta, barricata nella sua stanza, messa a disposizione dal Libero Consorzio Provinciale, non sembra intenzionata a voler rilasciare dichiarazioni. “Abbiamo preso atto delle dimissioni del dottor Albergoni – dice facendo capolino dalla porta. – Tutti sono utili ma nessuno è indispensabile. Non chiedetemi di commentare quelle dimissioni perché commenti non ne voglio fare: in questa città – sentenzia – i commenti si sprecano”. In mattinata la presidente della Fondazione ha ricevuto il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, colui che ha indicato in Albergoni la figura del direttore generale, per fare il punto della situazione. “Roberto Albergoni – commenta il primo cittadino – è uomo dallo spirito colto, visionario e di grande tenacia. E’ stato il fautore e l’anima del progetto, tra i primi ad avere lanciato lo sguardo su Agrigento Capitale italiana della Cultura e le sue grandi potenzialità. Posso dire che il dottor Albergoni ha voluto garantire, prima di dimettersi, la realizzazione dei progetti del dossier di candidatura e sono certo che continuerà a offrire il proprio sostegno ad Agrigento 2025.” Secondo l’ex sindaco di Agrigento, oggi consigliere comunale di opposizione, Lillo Firetto, la Fondazione sarebbe da azzerare subito. “Crearla è stato un errore strategico – dice. – Le responsabilità sono in capo all’Amministrazione comunale ma anche su chi ha atteso nella consapevolezza del rischio potenziale e solo per ragioni contrattuali ha dovuto assecondarne il percorso. L’onta che ricade su Agrigento ha nomi e cognomi. La città – continua – non può restare a guardare dinanzi alla vergogna, allo scempio, alla totale assenza di sostanza e di serietà per il ruolo che sono stati chiamati a rivestire”. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione, Renato Schifani che è a capo della “Cabina di regia” di Agrigento 2025. «Desidero esprimere la mia piena fiducia al presidente della Fondazione “Agrigento Capitale della Cultura 2025”, l’ex prefetto Maria Teresa Cucinotta – si legge in una nota. – Sin dal suo insediamento, ha lavorato con determinazione per rimettere in carreggiata una struttura che, fino a oggi, ha accumulato ritardi nell’attuazione del programma. Sono certo – prosegue – che il presidente Cucinotta proseguirà con impegno nel percorso già avviato, mettendo ordine nel disordine trovato, e garantendo l’efficace realizzazione degli obiettivi prefissati. Confido nella sua capacità di individuare le risorse umane più idonee per affrontare al meglio le sfide che l’attendono e per assicurare il successo di un evento di fondamentale importanza per la Sicilia e per tutto il Paese. Avanti con determinazione e concretezza – conclude il presidente Schifani – per dare ad Agrigento il ruolo che merita sulla scena culturale nazionale e internazionale».

LORENZO ROSSO

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp