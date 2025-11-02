Qualcuno ha appiccato il fuoco alla Volkswagen Golf in uso ad un bracciante agricolo trentatreenne di Canicattì. L’automobile era stata già danneggiata dal fuoco, alcuni giorni fa, a pochi passi dall’abitazione del giovane. Portata in officina, nel corso delle ore notturne, è stata nuovamente avvolta dalle fiamme. Nessun dubbio sull’azione dolosa.

I poliziotti del Commissariato di Canicattì, dopo aver notiziato la Procura della Repubblica di Agrigento, hanno avviato le indagini. Come primo passaggio investigativo sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Non filtrano indiscrezioni sull’attività investigativa.

