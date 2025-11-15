Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto, ieri sera, lungo la provinciale 61, all’altezza del bivio per i lidi balneari di Borgo Bonsignore, nel territorio di Ribera. Due auto si sono scontrate e un uomo è rimasto ferito. Con l’ambulanza del 118 è stato trasferito in ospedale. Ha riportato vari traumi sparsi sul corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Tenenza di Ribera. L’impatto è avvenuto a poca distanza da dove giovedì scorso, ha perso la vita il quarantenne riberese Stefano Bruccoleri, nello scontro tra una moto e un camion carico di olive.

