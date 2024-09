Ha patteggiato la pena a 3 anni e 8 mesi di reclusione il quarantatreenne di Licata che era stato arrestato, assieme alla moglie, lo scorso febbraio perché trovato in possesso di un chilo e 200 grammi di cocaina. E a luglio era stato destinatario di un provvedimento di aggravamento per evasione dai domiciliari finendo in carcere. Il gip del Tribunale di Agrigento, dopo la ratifica dell’accordo, in accoglimento della richiesta del legale difensore, l’avvocato Gaspare Lombardo, ha scarcerato il licatese.