Si era allacciato abusivamente alla rete elettrica. Un trentenne è stato arrestato, dai poliziotti della sezione Volanti della questura, per furto aggravato. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura, il giovane è stato posto ai domiciliari. Ad effettuare la perquisizione, sospettando che in quell’abitazione del centro storico di Agrigento potesse esserci uno smercio di stupefacenti, sono stati i poliziotti della sezione Volanti. Non è stata rinvenuta droga, ma nel corso del controllo gli agenti si sono accorti di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. A confermarlo anche i tecnici dell’Enel chiamati a verificare.