Trovato in possesso di poco più di 100 grammi di marijuana nascosti sotto il sedile dell’auto. Un licatese è stato arrestato, in flagranza di reato, dai poliziotti del Commissariato di Licata, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Gli agenti della sezione Volanti, ieri, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’autovettura il cui conducente si è subito rivelato nervoso.

Per questo motivo ai poliziotti hanno subito deciso per una perquisizione personale e veicolare. Sotto il sedile della macchina è saltato fuori un sacchettino di plastica con oltre 100 grammi di marijuana. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del licatese dove sono stati trovati altri 15 grammi sempre della stessa sostanza stupefacente.