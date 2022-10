Condannato per abusivismo edilizio, 44enne ai domiciliari

E’ stato riconosciuto responsabile, e condannato per avere realizzato opere in assenza di autorizzazione o in difformità, e abusivo utilizzo dell’autorizzazione alla navigazione temporanea.

I poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, hanno arrestato un empedoclino di 44 anni, che deve espiare una pena di quattro mesi in regime di detenzione domiciliare.

Data esecuzione all’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica. Il quarantaquattrenne dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, per scontare la condanna.