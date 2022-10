Benzina gratis per tutti: la videosorveglianza non funzionava

L’impianto della videosorveglianza del distributore di carburante di San Leone non funzionava. Oltre al danno, anche la beffa per il proprietario della stazione di servizio che, mercoledì sera, ha subito un danno quantificato in cinquemila euro.

La colonnina del self-service è andata in tilt, e decine di automobilisti hanno fatto il pieno gratis. Complessivamente sono stati asportati ben 3 mila litri di carburante.

Adesso si fa dura per i carabinieri della Compagnia di Agrigento risalire ai “furbetti”. I militari dell’Arma hanno poco o nulla in mano per riuscire ad identificare tutti coloro, che approfittando del guasto hanno fatto benzina o gasolio, senza spendere un centesimo di euro. L’attività investigativa naturalmente proseguirà.